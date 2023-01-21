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«Фрайбург» пропустил 6 мячей в матче 16-го тура Бундеслиги, «Айнтрахт» и «Унион» победили

«Фрайбург» пропустил 6 мячей в матче 16-го тура Бундеслиги, «Айнтрахт» и «Унион» победили
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Сегодня, 21 января, проходили матчи 16-го тура чемпионата Германии. В 17:30 мск начались матчи «Унион» — «Хоффенхайм», «Вольфсбург» — «Фрайбург», «Айнтрахт» — «Шальке-04» и «Штутгарт» — «Майнц». В 20:30 мск началась игра «Кёльн» — «Вердер».

В матче с «Вольфсбургом» «Фрайбург», располагавшийся перед началом тура на втором месте, неожиданно пропустил шесть голов.

Германия - Бундеслига. 16-й тур
21 января 2023, суббота. 17:30 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург
Окончен
6 : 0
Фрайбург
Фрайбург
1:0 Виммер – 2'   2:0 Винд – 28'   3:0 Винд – 37'   4:0 Герардт – 56'   5:0 Баку – 80'   6:0 Вальдшмидт – 90+4'

«Унион» обыграл «Хоффенхайм» со счётом 3:1, а «Айнтрахт» разгромил «Шальке-04» со счётом 3:0.

Германия - Бундеслига. 16-й тур
21 января 2023, суббота. 17:30 МСК
Унион
Берлин
Окончен
3 : 1
Хоффенхайм
Зинсхайм
0:1 Бебу – 43'   1:1 Дуки – 73'   2:1 Дуки – 89'   3:1 Левелинг – 90+6'
Германия - Бундеслига. 16-й тур
21 января 2023, суббота. 17:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Окончен
3 : 0
Шальке-04
Гельзенкирхен
1:0 Линдстрём – 22'   2:0 Борре – 84'   3:0 Бута – 90+1'

«Штутгарт» и «Майнц» сыграли вничью (1:1), а матч «Кёльна» и «Вердера» завершился победой «Кёльна» со счётом 7:1, став самой результативной игрой тура.

Германия - Бундеслига. 16-й тур
21 января 2023, суббота. 20:30 МСК
Кёльн
Кёльн
Окончен
7 : 1
Вердер
Бремен
1:0 Майна – 9'   2:0 Тиггес – 16'   3:0 Тиггес – 21'   4:0 Скири – 30'   5:0 Хусейнбашич – 36'   5:1 Фюллькруг – 38'   6:1 Скири – 54'   7:1 Фридль – 77'
Германия - Бундеслига. 16-й тур
21 января 2023, суббота. 17:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Окончен
1 : 1
Майнц
Майнц
1:0 Гирасси – 36'   1:1 Ингвартсен – 40'

После 16-го тура таблицу чемпионата Германии возглавляет «Бавария», набравшая 35 очков. «Айнтрахт», «Унион» и «Фрайбург» отстают от баварцев на пять очков, а «Лейпциг» — на шесть.

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