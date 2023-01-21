«Фрайбург» пропустил 6 мячей в матче 16-го тура Бундеслиги, «Айнтрахт» и «Унион» победили

Сегодня, 21 января, проходили матчи 16-го тура чемпионата Германии. В 17:30 мск начались матчи «Унион» — «Хоффенхайм», «Вольфсбург» — «Фрайбург», «Айнтрахт» — «Шальке-04» и «Штутгарт» — «Майнц». В 20:30 мск началась игра «Кёльн» — «Вердер».

В матче с «Вольфсбургом» «Фрайбург», располагавшийся перед началом тура на втором месте, неожиданно пропустил шесть голов.

«Унион» обыграл «Хоффенхайм» со счётом 3:1, а «Айнтрахт» разгромил «Шальке-04» со счётом 3:0.

«Штутгарт» и «Майнц» сыграли вничью (1:1), а матч «Кёльна» и «Вердера» завершился победой «Кёльна» со счётом 7:1, став самой результативной игрой тура.

После 16-го тура таблицу чемпионата Германии возглавляет «Бавария», набравшая 35 очков. «Айнтрахт», «Унион» и «Фрайбург» отстают от баварцев на пять очков, а «Лейпциг» — на шесть.