Тренер «Челси» Поттер высказался о малом количестве забитых мячей команды

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер ответил на вопрос, как справиться с главной проблемой команды в этом сезоне — малым количеством забитых мячей. Синие забили 22 гола в 20 матчах.

«Мы должны продолжать работать. Я думаю, что чем стабильнее мы становимся, чем больше игроков мы восстанавливаем после травм, чем больше новых ребят осваивается в команде, чем больше развивается конкуренция внутри группы, тем больше у нас возникает понимания как у коллектива. Я думаю, что эти цели являются основополагающими. Безусловно, мы должны создавать больше моментов, намного больше. Это процесс, но, как я уже сказал, сегодня я увидел шаг вперёд», — приводит слова Поттера talkSPORT.

Следующий матч «Челси» проведёт в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги, когда 3 февраля сыграет с «Фулхэмом».

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