Генсек федерации футбола Саудовской Аравии: хотим видеть Месси и Роналду в одной лиге
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Генеральный секретарь Федерации футбола Саудовской Аравии Ибрагим Алкассим высказался о возможном переходе в лигу аргентинского нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.
«На данный момент мы ничего не знаем о возможном переходе Лионеля Месси, хотя я не скрываю, что как федерация Саудовской Аравии мы хотели бы, чтобы он когда-нибудь выступал в национальной лиге.
Идея Федерации всегда состоит в том, чтобы улучшать наш футбол, и, конечно, мы хотели бы снова видеть Роналду и Месси в одной лиге, но правда в том, что сейчас мы ничего не знаем», — приводит слова Алькассима Marca.
Напомним, Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» в последних числах декабря 2022 года. Португальский нападающий может дебютировать за клуб 22 января.
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