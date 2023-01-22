Генсек федерации футбола Саудовской Аравии: хотим видеть Месси и Роналду в одной лиге

Генеральный секретарь Федерации футбола Саудовской Аравии Ибрагим Алкассим высказался о возможном переходе в лигу аргентинского нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

«На данный момент мы ничего не знаем о возможном переходе Лионеля Месси, хотя я не скрываю, что как федерация Саудовской Аравии мы хотели бы, чтобы он когда-нибудь выступал в национальной лиге.

Идея Федерации всегда состоит в том, чтобы улучшать наш футбол, и, конечно, мы хотели бы снова видеть Роналду и Месси в одной лиге, но правда в том, что сейчас мы ничего не знаем», — приводит слова Алькассима Marca.

Напомним, Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» в последних числах декабря 2022 года. Португальский нападающий может дебютировать за клуб 22 января.