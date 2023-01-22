Радимов: главное приобретение «Локомотива» в межсезонье — возвращение Жемалетдинова

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов отметил важность возвращения полузащитника Рифата Жемалетдинова в стан «Локомотива» после тяжёлой травмы.



«Локомотив» приобрёл Пиняева, Глушенкова, Лантратова. Посмотрим, насколько поменяется вектор развития. Что происходило ранее — это был путь в никуда, команда находится в зоне вылета. Пиняев и Глушенков были лидерами в стане самарцев. Спрос с них будет больше, потому что они были куплены за большие деньги и были призваны спасать ситуацию.



Самым главным приобретением в этом межсезонье для «Локомотива» будет возвращение Жемалетдинова, который оправился от травмы. Его не хватало в качестве связующего звена. На этого игрока рассчитывало как прежнее руководство, так и Галактионов. Если он вернётся, то это будет замечательно для команды», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».



Напомним, в конце июня прошлого года Жемалетдинов повредил ахиллово сухожилие и был вынужден перенести операцию. «Локомотив» на данный момент находится на зимних тренировочных сборах в ОАЭ. Московский клуб в 17 матчах набрал 13 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.