Билялетдинов — об уходе Керка из «Локомотива»: он две игры играет, а две другие — нет

Бывший футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов отреагировал на уход Гирано Керка из стана железнодорожников.



«Если Керк уехал из «Локомотива» из-за того, что боится проиграть конкуренцию Пиняеву, то это какая-то отмазка. Нельзя так сдаваться, ни один футболист так бы не сказал. Потеря для «Локомотива»? Смотря какой Керк. У него была пара неплохих игр, но стабильности никакой не было.



Может быть, он сейчас на сборах смог бы набрать форму и показать более стабильный футбол. А так, две игры играет, а другие две – нет. В нынешней ситуации это не очень хорошо – «Локомотиву» нужно подниматься вверх. Но раз он так решил, то не имеет мотивации здесь оставаться», – сказал Билялетдинов Metaratings.

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