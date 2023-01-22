Оуэн: Холанд должен был стать трансфером сезона в АПЛ, но лучшее приобретение — Митома

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн назвал переход японского полузащитника Каору Митомы в «Брайтон энд Хоув Альбион» лучшим трансфером сезона в английской Премьер-лиге.



«Митома забил ещё один потрясающий гол в матче с «Лестер Сити». Холанд должен был стать трансфером сезона, но я бы сказал, что лучшим приобретением стоит признать Митому, исходя из соотношения цены и качества», — написал Оуэн на своей странице в социальных сетях.



Напомним, Митома дебютировал в АПЛ в составе «Брайтона» в августе 2022 года. Всего японский футболист сыграл в 18 матчах за клуб во всех турнирах, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Форвард Эрлинг Холанд принял участие в 18 играх АПЛ за «Манчестер Сити», забил 22 гола и отметился тремя результативными передачами.