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Оуэн: Холанд должен был стать трансфером сезона в АПЛ, но лучшее приобретение — Митома

Оуэн: Холанд должен был стать трансфером сезона в АПЛ, но лучшее приобретение — Митома
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн назвал переход японского полузащитника Каору Митомы в «Брайтон энд Хоув Альбион» лучшим трансфером сезона в английской Премьер-лиге.

«Митома забил ещё один потрясающий гол в матче с «Лестер Сити». Холанд должен был стать трансфером сезона, но я бы сказал, что лучшим приобретением стоит признать Митому, исходя из соотношения цены и качества», — написал Оуэн на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Митома дебютировал в АПЛ в составе «Брайтона» в августе 2022 года. Всего японский футболист сыграл в 18 матчах за клуб во всех турнирах, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Форвард Эрлинг Холанд принял участие в 18 играх АПЛ за «Манчестер Сити», забил 22 гола и отметился тремя результативными передачами.

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