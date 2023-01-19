Форвард «Ман Сити» Альварес рассказал, что удивило его в Эрлинге Холанде

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес поделился мнением о своём одноклубнике Эрлинге Холанде, выступающем на той же позиции, что и 22-летний аргентинец.

«Я всегда говорю, что, помимо того, что он отличный игрок, он ещё и отличный человек, который всегда старается мне помочь. Что меня удивило в нём, так это его менталитет, он хочет всё больше и больше с каждым днём. Для своего роста он очень сильный, быстрый, умный и решительный перед воротами.

Он имеет решающее значение для команды, поэтому я стараюсь учиться у него каждый день и смотреть, что я могу у него взять. Играть рядом с лучшими всегда помогает расти. Мне ещё предстоит выступать в паре с ним на поле. Но буду ли я играть как один нападающий или в дуэте с Холандом — я готов выкладываться на полную», — приводит слова Альвареса официальный сайт «горожан».

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