Дмитрий Сенников: Миранчук забил «Фиорентине» красивый гол. У Алексея хорошая левая нога
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Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался об игре российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, ранее выступавшего за железнодорожников, в матче 19-го тура итальянской Серии А с «Фиорентиной» (1:0). Миранчук забил единственный гол в этой встрече.
«Красивый и хороший гол забил Миранчук, быстро принял решение и пробил. Все знают, что левая нога у него очень хорошая, и в этой ситуации защитник даже не пошёл на сближение, фактически стоял. Алексей этим воспользовался.
Мне нравится, как играет «Торино», в быстрый и интересный футбол, пытается накрывать на чужой половине. Миранчуку подходит такой стиль», – сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
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