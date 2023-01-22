«Ливерпуль» заинтересован в Кьезе. «Ювентус» готов продать игрока за € 60 млн

«Ливерпуль» рассматривает возможность приглашения в команду нападающего «Ювентуса» Федерико Кьезы в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Calciomercatoweb. По сведениям источника, туринский клуб запросит за своего футболиста € 60 млн.
25-летний Кьеза стал игроком «Ювентуса» в октябре 2020 года, перейдя из «Фиорентины» на правах двухгодичной аренды с обязательным правом выкупа. Соглашение между сторонами рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне Кьеза в семи матчах во всех турнирах забил один гол и отдал две результативные передачи.
«Ювентус» может начать расставаться с дорогими футболистами, чтобы не быть исключённым УЕФА из еврокубков. Ранее с туринского клуба сняли 15 очков из-за финансовых махинаций.
«Ювентус» обыграл «Монцу» и вышел в четвертьфинал Кубка Италии. Видеоролик:
Полная трансляция матча Кубка Италии доступна в Okko.
- 22 января 2023
-
15:44
-
15:31
-
15:28
-
15:23
-
15:15
-
15:08
-
15:01
-
14:57
-
14:38
-
14:34
-
14:20
-
14:16
-
14:13
-
14:02
-
14:00
-
13:58
-
13:36
-
13:29
-
13:28
-
13:25
-
13:21
-
13:14
-
13:14
-
13:13
-
13:01
-
12:45
-
12:45
-
12:31
-
12:27
-
12:24
-
12:14
-
12:10
-
12:05
-
12:03
-
12:01