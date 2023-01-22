Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» заинтересован в Кьезе. «Ювентус» готов продать игрока за € 60 млн

«Ливерпуль» заинтересован в Кьезе. «Ювентус» готов продать игрока за € 60 млн
Комментарии

«Ливерпуль» рассматривает возможность приглашения в команду нападающего «Ювентуса» Федерико Кьезы в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Calciomercatoweb. По сведениям источника, туринский клуб запросит за своего футболиста € 60 млн.

25-летний Кьеза стал игроком «Ювентуса» в октябре 2020 года, перейдя из «Фиорентины» на правах двухгодичной аренды с обязательным правом выкупа. Соглашение между сторонами рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне Кьеза в семи матчах во всех турнирах забил один гол и отдал две результативные передачи.

«Ювентус» может начать расставаться с дорогими футболистами, чтобы не быть исключённым УЕФА из еврокубков. Ранее с туринского клуба сняли 15 очков из-за финансовых махинаций.

«Ювентус» обыграл «Монцу» и вышел в четвертьфинал Кубка Италии. Видеоролик:

Полная трансляция матча Кубка Италии доступна в Okko.

Новость по теме
Джанкарло Марокки: Кьеза в матче с «Наполи» был ужасен
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023