Непомнящий: очень хочется, чтобы Алексей Миранчук раскрылся в итальянском чемпионате
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Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о перспективах российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука в чемпионате Италии.
«Очень хочется, что Алексей раскрылся в итальянском чемпионате. У Миранчука есть серьёзный потенциал. У него есть абсолютно все навыки, наверное, кроме одного — скорости. Была бы она чуть выше… А так — вопросов нет», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Алексей Миранчук забил гол в ворота «Фиорентины» в матче 19-го тура чемпионата Италии. Мяч стал единственным в игре. «Торино» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице. Для 27-летнего Миранчука этот гол стал четвёртым в нынешнем сезоне. Он выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты».
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