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«Реал» хочет подписать Педро Порро из-за неудовлетворительной игры Карвахаля

«Реал» хочет подписать Педро Порро из-за неудовлетворительной игры Карвахаля
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Мадридский «Реал» рассматривает возможность подписания контракта с защитником «Спортинга» Педро Порро. «Сливочные» хотят найти замену Дани Карвахалю, который существенно снизил уровень своей игры. Об этом сообщает AS. В контракте Порро прописана сумма отступных в размере € 45 млн.

Педро Порро начал свою карьеру в академии «Райо Вальекано», откуда перебрался в «Жирону». В августе 2019 года испанского защитника приобрёл «Манчестер Сити», но, проведя три года по арендам, летом 2022-го Порро окончательно стал игроком «Спортинга», подписав контракт до 2025 года (данные Transfermarkt).

В нынешнем сезоне на счету защитника участие в 24 матчах, в которых он забил три гола и отдал 11 результативных передач. В марте 2021 года Порро также единожды сыграл за основную сборную Испании.

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