«Локомотив» обыграл «Родину» в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались «Локомотив» и «Родина». Матч проходил на стадионе Шейх Зайед Крикет (Абу-Даби, ОАЭ). Стартовый свисток был дан в 15:00 мск. Железнодорожники одержали победу со счётом 2:1.
На 17-й минуте Франсуа Камано открыл счёт после передачи Дмитрия Баринова. Спустя 13 минут Антон Миранчук удвоил преимущество «Локомотива». На 64-й минуте Руслан Куль отыграл один мяч после передачи Георгия Юдинцева.
Ранее «Локомотив» сыграл вничью (1:1) с «Бунёдкором» из Узбекистана. В следующем матче железнодорожники сыграют с «Сочи».
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Локомотив» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице. «Родина» находится на 12-м месте в Первой лиге.
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