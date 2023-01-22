«Вильярреал» вырвал победу у «Жироны» благодаря голу Парехо на 90+10-й минуте

Сегодня, 22 января, состоялся матч 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Вильярреал» играл с «Жироной». Встреча проходила на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале. Стартовый свисток главного арбитра Карлоса Дель Серро Гранде прозвучал в 16:00 мск.
В первом тайме «жёлтая подлодка» имела подавляющее преимущество над соперником — команда владела мячом 73% игрового времени и нанесла восемь ударов по воротам, из которых пять были в створ. «Жирона» смогла ответить четырьмя ударами, среди которых только один был точным.
Во втором тайме рисунок игры практически не поменялся. Однако на 79-й минуте положение «Жироны» ухудшилось, когда защитник Сантьяго Буэно получил вторую жёлтую карточку и покинул поле. Численное преимущество «Вильярреала» никак не отразилось на голевых моментах. В концовке встречи, на 90+4-й минуте, хозяева заработали пенальти, но форвард Жерар Морено не смог переиграть голкипера Пауло Гассанигу. Через шесть минут «жёлтая подлодка» получила право ещё на один 11-метровый удар, который реализовал Даниэль Парехо, принеся своей команде победу — 1:0.
Гол Парехо с пенальти
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko
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