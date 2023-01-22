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«Лилль» и «Осер» пробились в 1/8 финала Кубка Франции

«Лилль» и «Осер» пробились в 1/8 финала Кубка Франции
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«Лилль» в матче 1/16 финала Кубка Франции одержал победу над клубом «По», который выступает в Лиге 2 – втором по значимости дивизионе страны.

На 37-й минуте свои ворота поразил игрок «По» Лагле Куасси. В концовке встречи Анхель Гомес забил второй гол «догов». Итог – 2:0 – «Лилль» сыграет в 1/8 финала турнира.

Кубок Франции. 1/16 финала
22 января 2023, воскресенье. 20:30 МСК
Лилль
Лилль
Окончен
2 : 0
По
По
1:0 Куасси – 37'   2:0 Гомес – 79'

В другом матче «Осер» уверенно обыграл «Ньор», также представляющий Лигу 2 – 4:0.

Голы в составе победителей на свой счёт записали Гаэтан Перрен, который оформил дубль, Жоя Да Кошта и Маттис Аблин.

Кубок Франции. 1/16 финала
22 января 2023, воскресенье. 20:30 МСК
Ньор
Ньор
Окончен
0 : 4
Осер
Осер
0:1 Перрен – 39'   0:2 Да Кошта – 43'   0:3 Аблин – 64'   0:4 Перрен – 67'

«Нант», который является действующим обладателем трофея, в серии пенальти победил «Таон», который представляет один из низших дивизионов страны.

Кубок Франции. 1/16 финала
22 января 2023, воскресенье. 20:30 МСК
Таон
Таон-ле-Вож
Окончен
0 : 0
2 : 4
Нант
Нант

Рекордсменом по количеству побед в Кубке Франции является «ПСЖ», парижане 14 раз становились обладателем этого трофея.

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