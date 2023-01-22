«Лилль» и «Осер» пробились в 1/8 финала Кубка Франции

«Лилль» в матче 1/16 финала Кубка Франции одержал победу над клубом «По», который выступает в Лиге 2 – втором по значимости дивизионе страны.



На 37-й минуте свои ворота поразил игрок «По» Лагле Куасси. В концовке встречи Анхель Гомес забил второй гол «догов». Итог – 2:0 – «Лилль» сыграет в 1/8 финала турнира.

В другом матче «Осер» уверенно обыграл «Ньор», также представляющий Лигу 2 – 4:0.



Голы в составе победителей на свой счёт записали Гаэтан Перрен, который оформил дубль, Жоя Да Кошта и Маттис Аблин.

«Нант», который является действующим обладателем трофея, в серии пенальти победил «Таон», который представляет один из низших дивизионов страны.

Рекордсменом по количеству побед в Кубке Франции является «ПСЖ», парижане 14 раз становились обладателем этого трофея.