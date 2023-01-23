Морган: так бывает, когда меняешь лучшего в истории на того, чьё имя звучит как колбаска
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Журналист Пирс Морган, которому экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду осенью прошлого года дал резонансное интервью о «Манчестер Юнайтед», отреагировал на поражение манкунианцев в матче с «Арсеналом» (2:3).
«Поздравляю, «Манчестер Юнайтед». Вот что происходит, когда вы приглашаете высокомерного тренера, который не уважает лучшего игрока всех времён — Криштиану Роналду, а затем меняете его на того, кого я даже не видел и чьё имя звучит как австрийская колбаска», — написал Морган в «Твиттере» и прикрепил к посту фото Роналду и новичка «Юнайтед» — форварда Ваута Вегорста.
Отметим, что это поражение стало первым для «Манчестер Юнайтед» в официальной игре после ухода Роналду.
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