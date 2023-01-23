Бабаян рассказал о разных функциях братьев Березуцких во время их тренерской работы в ЦСКА

Бывший тренер ЦСКА Григорий Бабаян рассказал о разных функциях Алексея и Василия Березуцких во время их работы в тренерском штабе ЦСКА.



«Собираются ли Березуцкие продолжить тренерскую карьеру в ближайшем будущем? Думаю, что да. Они молодые и амбициозные специалисты. Основной проблемой, почему у них не получилось в ЦСКА, было именно это: без должного опыта они приняли большой клуб. Несмотря на это, они проделали большую работу. Если был бы вариант, где они смогли бы год поработать и адаптироваться условиям, результаты были бы другими. Но это грамотные тренеры, которые хотят учиться и развиваться.



Какой должна быть команда Березуцких, чтобы у них получилось? Сейчас уже любая. Опыт работы в ЦСКА позволят спокойно сделать это. Думаю, все получится.



Леша — трудоголик. Я приезжал на базу к 9:30, он там находился уже с 8 утра. Он готов был работать с самого утра: проводить анализ матчей, собирать информацию для теории и индивидуальных бесед — все это он очень сильно любил. Благодаря опыту в качестве футболиста он много времени уделял в работе с защитниками. Это, безусловно, его плюс.



Василий — Топ в плане атмосферы. Он мастер найти правильный подход к футболисту после неудачных матчей. Если Леша — выраженный главный тренер, то Вася больше тренер‑мотиватор. Такой человек обязательно нужен в команде», — приводит слова Бабаяна «Матч ТВ».



Алексей Березуцкий возглавлял ЦСКА в сезоне‑2021/22, который армейцы закончили на шестом месте в чемпионате России. В штаб Березуцкого входили его брат‑близнец Василий и Григорий Бабаян.