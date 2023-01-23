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«Сладких снов, папа». Сын Бекхэма потроллил отца после победы «Арсенала» над «МЮ»

«Сладких снов, папа». Сын Бекхэма потроллил отца после победы «Арсенала» над «МЮ»
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Ромео Бекхэм, сын бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» Дэвида Бекхэма, написал сообщение своему отцу после поражения манкунианцев в матче с «Арсеналом», состоявшемся вчера, 22 января (2:3).

«Сладких снов, папа», — написал Ромео в одной из социальных сетей, добавив к записи красно-белые смайлы.

Напомним, вчера сообщалось, что Дэвид Бекхэм смотрел матч на трибуне вместе со своим сыном, который наблюдал за игрой в шарфе «Арсенала».

«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023, набрав 50 очков. «Манчестер Юнайтед» находится на четвёртой строчке, заработав 39 баллов.

6 января «Брентфорд» арендовал Ромео Бекхэма до конца сезона. Права на 20-летнего Бекхэма принадлежат «Интер Майами» — команде, владельцем которой является его отец Дэвид Бекхэм.

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