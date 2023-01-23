Журналист, взявший скандальное интервью у Роналду, выложил фото с Хабибом на «Эмирейтс»

Пирс Морган, которому португальский форвард Криштиану Роналду дал резонансное интервью о «Манчестер Юнайтед», опубликовал фото с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе, россиянином Хабибом Нурмагомедовым с трибун домашнего стадиона лондонского «Арсенала» — «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» во время вчерашнего матча с «Манчестер Юнайтед».
«Сел сегодня на матче рядом с легендой UFC Хабибом, и он был таким милым, скромным, земным человеком. И в футболе очень хорошо разбирается. Приятно познакомиться, Хабиб», — написал Морган под постом с фотографией.
Напомним, «Арсенал» обыграл «МЮ» со счётом 3:2 и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023, набрав 50 очков. «Манчестер Юнайтед» находится на четвёртой строчке, заработав 39 баллов.
Игроки «Арсенала» раскрасили Лондон в красный
- 23 января 2023
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