Record: «Челси» сделает ещё одно предложение «Бенфике» по Фернандесу

Лондонский «Челси» решительно настроен приобрести лучшего молодого игрока прошедшего чемпионата мира 2022 года в Катаре полузащитника лиссабонской «Бенфики» Энцо Фернандеса. Об этом сообщает португальское издание Record.

По информации источника, «Челси» не сдался после срыва предыдущей договорённости и сделает ещё одно предложение «Бенфике», чтобы заполучить аргентинского полузащитника до конца текущего зимнего трансферного окна.

Ранее стало известно, что «Бенфика» отклонила все предложения «Челси» о переходе Фернандеса. Лондонцы предлагали за аргентинца троих футболистов и € 90 млн. «Аристократы» также могли заплатить за 22-летнего полузащитника отступные в размере € 127 млн, но трансфер так и не состоялся.

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