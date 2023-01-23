Sky Sports: «Эвертон» принял решение об увольнении Лэмпарда

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард может быть отправлен в отставку в ближайшее время. Руководство «ирисок» приняло принципиальное решение об увольнении специалиста, информирует Sky Sports в «Твиттере».

Напомним, Лэмпард возглавил «Эвертон» в конце января прошлого года. Ранее специалист работал в «Дерби Каунти» и лондонском «Челси».

«Эвертон» в 20 матчах набрал 15 очков и занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является лондонский «Арсенал» (50). Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити». В следующем туре чемпионата Англии мерсисайдский клуб сыграет с «Арсеналом». Встреча состоится 4 февраля в Ливерпуле.

Фанаты «Эвертона» поддержали Лэмпарда. Видео: