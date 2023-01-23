Тренер «Аль-Иттифака» высказался о дебюте Роналду за «Аль-Наср»

Главный тренер саудовского «Аль-Иттифака» Патрис Картерон высказался о дебюте Криштиану Роналду за «Аль-Наср» в очном матче команд (0:1).

«Я очень рад, что Криштиану приехал в Саудовскую Аравию. Он будет получать удовольствие от каждой игры в таком большом клубе, как «Аль-Наср». Это фантастическая новость для местного футбола. Это зрелище понравится всем, каждая площадка будет заполнена.



Роналду — потрясающий игрок, и мы все были счастливы сыграть против такого футболиста. Он провёл хороший матч. Он не забил, но был очень опасен. Заметно, что он ещё не готов на все 100%, но встретиться с ним на поле — это привилегия. Мы желаем ему всего наилучшего», — приводит слова Картерона The National News.

Напомним, Роналду вышел на поле с первых минут с капитанской повязкой и провёл весь матч. Результативными действиями португальский форвард не отметился. Единственный гол в матче на 31-й минуте забил бразильский хавбек Андерсон Талиска.