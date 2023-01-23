«Монако» хочет выкупить у «Баварии» Нюбеля. Мюнхенцы могут отдать его в аренду ещё на год

«Монако» заинтересован в подписании голкипера мюнхенской «Баварии» Александра Нюбеля на постоянной основе. Об этом сообщает немецкое издание Bild.
По информации источника, несмотря на желание «Монако» приобрести немецкого вратаря, «Бавария» не хочет расставаться с Нюбелем. Голкипер может снова уйти в аренду летом, когда закончится его действующее арендное соглашение с «Монако». Планируется, что Нюбель вернётся в «Баварию» в 2024 году, когда истечёт контракт основного вратаря рекордмайстера Мануэля Нойера.
26-летний Нюбель выступает за «Монако» на правах аренды с июля 2021 года. «Бавария» могла вернуть своего вратаря из аренды досрочно в текущее зимнее трансферное окно из-за тяжёлой травмы Нойера, однако мюнхенцы предпочли купить у «Боруссии» (Мёнхенгладбах) Яна Зоммера и не выплачивать «Монако» компенсацию за расторжение арендного договора.
Игроки «Баварии» отметили победу над «Барселоной» в ночном клубе
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