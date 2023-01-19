«Бавария» дарит новому вратарю шанс всей жизни. Он не хуже Нойера

Когда звучит словосочетание «вратарь «Баварии», все мысли сразу о Мануэле Нойере. Но за последние 11 лет мюнхенскому клубу приходилось как минимум дважды думать о замене для одного из лучших голкиперов в истории футбола. Первый такой случай произошёл шесть лет назад, когда Нойер пропустил почти год из-за проблем со стопой. Тогда «Бавария» решила ограничиться внутренними резервами и сделала основным Свена Ульрайха. Команде такой ход стоил места в полуфинале Лиги чемпионов — сменщик Ману провалился в четвертьфинале с «Реалом».

А на вторую потерю Нойера мы смотрим прямо сейчас. Ситуация абсурдная: Ману получил тяжелейший перелом, когда катался на лыжах во время отдыха после чемпионата мира. Нойеру в марте исполнится 37 лет, и раньше летнего межсезонья он в строй не вернётся. В этот раз «Бавария» решила не повторять ошибок и довольно быстро нашла замену. Рассказываем обо всех подробностях.

Подробности трансфера. «Баварии» пришлось заплатить в два раза больше ожидаемого

Речь о Яне Зоммере. Вы наверняка знаете этого вратаря, даже если не следите за Бундеслигой, где он в последнее время выступал за «Боруссию» из Мёнхенгладбаха. Ведь раз в пару лет швейцарец стабильно тащит в составе сборной на международных турнирах.



По условиям трансфера «Бавария» заплатит бывшему клубу Зоммера € 8 млн. Но это ещё не всё: в договоре прописан бонус в размере € 1,5 млн на случай, если мюнхенцы вместе с новым вратарём выиграют Лигу чемпионов.

Ян Зоммер Фото: Frederic Scheidemann/Getty Images

Подробности контракта Зоммера пока неизвестны, зато есть любопытная деталь: «Боруссия» не горела желанием продавать одного из лидеров, но «Бавария» так сильно хотела заполучить Яна, что значительно увеличила сумму. Изначально чемпионы Германии предлагали Гладбаху в два раза меньше.



А ещё у трансфера Зоммера максимально запутанная история. Сам Ян ещё месяц назад якобы должен был перейти в «Манчестер Юнайтед» (так писало издание Bild). «Бавария» тем временем рассматривала на подмену Нойеру целую толпу людей. В частности, упоминались такие вратари, как Кевин Трапп, Эмилиано Мартинес, Кейлор Навас, Доминик Ливакович и играющий в аренде за «Монако» Александр Нюбель.

Зоммер — один из лучших вратарей Европы. Для него это шанс всей жизни

А что вообще за вратарь этот Зоммер? Яну уже 34 года, и это признанный в Европе топ-голкипер. Но — парадокс — в топ-клубе швейцарец никогда не играл. Он начинал на родине и покинул её в 2014 году, когда ему было 25. С тех пор Зоммер был верен «Боруссии», хотя периодически возникали слухи об интересе к нему со стороны различных топ-клубов.



Если вы болеете за «Баварию», возраст Зоммера не должен вас пугать. Во-первых, Ян младше того же Нойера, а во-вторых, швейцарец — настоящий атлет. Зоммер помешан на тренировках, работает над сохранением хорошего зрения и даже над сознанием (йога и медитация — тоже про него). Проблем с травмами у Яна нет: за последние семь с половиной лет он пропустил всего 11 матчей.

Нестабильная в последние годы «Боруссия» своим нынешним восьмым местом в Бундеслиге во многом обязана Зоммеру. В 10 матчах Ян пропустил 14 мячей, при этом на портале Sofascore его средняя оценка — 7,4 (выше, чем у Нойера).



Продолжим сравнение с Нойером в контексте нынешнего розыгрыша Бундеслиги.

У Зоммера выше процент отражённых ударов — 77 против 75. При этом Яну чаще приходится тащить — 4,7 сейва за матч в среднем против 2,8 у Нойера.

Зоммер чуть реже выбегает из ворот на перехват (0,5 раза за матч против 0,6), но делает это так же безошибочно, как и Нойер.

Кстати, ещё один приятный бонус для «Баварии»: Зоммер — мастер пенальти. За свою карьеру Ян отбил их уже 24 штуки. Для сравнения, у Нойера 22.

Если в плане травм возраст Зоммера не проблема, то в вопросе карьеры точно играет большую роль. Ян впервые получил шанс попробовать себя на высочайшем клубном уровне, и для него это буквально шанс всей жизни. Если кто и заслуживает успеха в такой ситуации, то это он.