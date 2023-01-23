Каррера: Захарян на слуху в Италии и Англии. Не удивлюсь, увидев его там летом

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера оценил перспективы полузащитников «Динамо» и «Краснодара» Арсена Захаряна и Эдуарда Сперцяна, заявив, что не удивится, если обнаружит игрока московской команды в лондонском «Челси» или топ-клубе итальянской Серии A летом.

«Слышал об Арсене Захаряне. Сейчас его имя и фамилия на слуху в Италии и Англии. Про Эдуарда Сперцяна особо ничего не знаю, про него у нас не говорят.



У Захаряна больше качеств, чем у Эдуарда, чтобы заиграть в топ-5 лиг Европы. По игре он на голову выше. Не удивлюсь, если летом увидим Захаряна в «Челси» или топ-клубе Серии А», — приводит слова Карреры Sport24.

19-летний Захарян забил три гола и сделал шесть голевых передач в 22 сыгранных матчах в текущем сезоне. У 22-летнего Сперцяна 10 забитых мячей и шесть результативных пасов в 21 встрече.