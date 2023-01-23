«Дерби богов». Трансляция матча «Арис» — «Аполлон» в соцсетях
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Футбольный клуб «Арис», в составе которого выступает российский нападающий Александр Кокорин, анонсировал трансляцию матча с «Аполлоном».
Фото: Пресс-служба «Ариса»
«Дерби богов» состоится сегодня, 23 января. Стартовый свисток арбитра — в 18:00 по московскому времени.
Прямую трансляцию игры на территории России и Беларуси можно посмотреть в соцсетях:
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