Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Дерби богов». Трансляция матча «Арис» — «Аполлон» в соцсетях

«Дерби богов». Трансляция матча «Арис» — «Аполлон» в соцсетях
Комментарии

Футбольный клуб «Арис», в составе которого выступает российский нападающий Александр Кокорин, анонсировал трансляцию матча с «Аполлоном».

Фото: Пресс-служба «Ариса»

«Дерби богов» состоится сегодня, 23 января. Стартовый свисток арбитра — в 18:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию игры на территории России и Беларуси можно посмотреть в соцсетях:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023