Уго Льорис — о своих ошибках в АПЛ: тяжело физически и морально оставаться в лучшей форме

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис прокомментировал свои результативные ошибки после возобновления клубного сезона, а также высказался о важности для команды начать набирать очки для попадания в топ-4 по итогам сезона.

«Вы должны принять во внимание, что это не обычный сезон. С начала сентября мы играли каждые три дня вплоть до чемпионата мира. Затем, когда турнир подошёл к концу, для игроков, дошедших до финала, через неделю предстояло вернуться в свой клуб и снова повторять матчи каждые три или четыре дня. Поэтому очень сложно не только морально, но и физически оставаться в лучшей форме.

Мы знаем, что у нас дефицит очков, и мы должны догонять остальных, чтобы попасть в первую четвёрку. Впереди много игр, и мы должны оставаться уверенными и позитивными — а также мы очень хотим выйти на тот уровень, который должен быть у нас. Надеюсь, это произойдёт в ближайшее время или в самый важный момент сезона», — приводит слова Льориса The Sun.

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