«Фулхэм» — «Тоттенхэм»: прогноз Артура Петросьяна на игру АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 21-го тура АПЛ «Фулхэм» — «Тоттенхэм».



Ставка: обе забьют за 1.63.



«В каком моральном состоянии будет «Тоттенхэм» после упущенной над «Манчестер Сити» победы, можно только гадать. Но редко кому удаётся выглядеть очень уже здорово через несколько дней после того, как уступил 2:4, ведя в счёте 2:0. Разговоры о возможном расставании с Антонио Конте тоже вряд ли благотворно сказываются на атмосфере в коллективе. Так что прямо сейчас с трудом представляется, как наладится ситуация с игрой и добываемыми результатами.



Лучшие прогнозы на сегодня.



«Фулхэм» без особых шансов проиграл «Ньюкаслу», ни разу за 90 минут не пробив в створ и уступив по ударам и по угловым 5-20 и 5-10 соответственно. Команда Марку Силвы, видимо, оставила и физические, и моральные силы в победном дерби с «Челси». Какой «Фулхэм» предстанет в ещё одном столичном дерби? У команды нет давления за результат, она вольготно себя чувствует в верхней части турнирной таблицы и особенно в домашних играх играет по большей части в своё удовольствие. Она достаточно дерзко выглядела в игре с «Челси», так почему бы не повторить трюк в матче с подавленным морально соперником?



Наверняка игра получится довольно зрелищной. Проблемы хозяев могут начаться, если они станут позволять гостям слишком многое после потерь мяча. «Шпоры», как мы уже не раз замечали, способны включаться и на кураже разрывать соперников», — сказал Петросьян.



Экспресс с коэффициентом 7.78.



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