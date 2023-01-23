Джесси Лингард: после футбола хочу заняться актёрским мастерством

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард, ныне выступающий за «Ноттингем Форрест», рассказал, чем планирует заниматься после завершения профессиональной карьеры.
«После футбола я хочу заняться актёрским мастерством. Может быть, начну что-то озвучивать. Но мне нужно брать уроки — я такого ещё не делал. Я просто люблю фильмы, всегда был большим любителем кино. А принять участие в фильме или сериале было бы потрясающе.
Мне нужно сосредоточиться на основах. Если честно, у меня всё очень плохо с репликами. Думаю, я начну с комедий. Потом, возможно, буду играть роли в больших проектах, похожих на «Интерстеллар» или «Начало». Конечно, это займёт время. Сразу стать парнем для идеального каста не получится», — приводит слова Лингарда Mirror со ссылкой на Diary of a CEO podcast.
- 23 января 2023
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