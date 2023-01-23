Кокорин забил шестой гол в сезоне и поднялся на пятое место в гонке бомбардиров

Российский легионер «Ариса» из Лимасола Александр Кокорин забил шестой гол в сезоне, поразив ворота «Аполлона» в матче 20-го тура чемпионата Кипра. Игра проходит в эти минуты, идёт первый тайм. Гол россиянина остаётся единственным во встрече.
Этот мяч позволил Кокорину подняться на пятое место в гонке бомбардиров первенства Кипра.
Гол получился курьёзным: после выноса игрока «Ариса» со своей половины поля голкипер и защитник «Аполлона» не сумели решить, кому из них достанется мяч, в итоге Кокорин остался с игровым снарядом перед пустыми воротами и легко направил его в цель.
В прошлой встрече чемпионата «Арис» прервал 12-матчевую беспроигрышную серию, уступив АЕКу из Ларнаки со счётом 3:4. Россиянин в этом матче отметился результативной передачей.
- 23 января 2023
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