Дубль Кокорина помог «Арису» обыграть «Аполлон» в матче чемпионата Кипра

Завершился матч 20-го тура чемпионата Кипра, в котором встречались «Арис» и «Аполлон». Команды играли в Лимасоле на стадионе «Цирион Атлетик Центр». Победу одержали хозяева – 3:1.



На 19-й минуте сенегальский хавбек «Ариса» Янник Гомис сумел поразить ворота соперника, однако его гол отменили после видеопросмотра. На 30-й минуте хозяева всё-таки вышли вперёд – шестой мяч в сезоне забил российский легионер «Ариса» Александр Кокорин, причём сделал он это после грубейшей ошибки обороны «Аполлона»: игрок хозяев вынес мяч со своей половины поля, голкипер и защитник гостей не разобрались, кому из них достанется снаряд, в итоге мяч попал к россиянину, который оказался перед пустыми воротами и с лёгкостью поразил цель. В концовке первой половины встречи Мариуш Стемпиньски укрепил преимущество «Ариса». На 71-й минуте свои ворота поразил игрок хозяев Франц Брорссон, однако вскоре Кокорин оформил дубль, реализовав пенальти, и снова довёл преимущество «Ариса» до двух мячей.



Коллектив из Лимасола набрал 37 очков и занимает четвёртую позицию в турнирной таблице. «Аполлон» (32) – на шестой позиции.