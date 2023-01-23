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Нагельсман высказался о поездке Гнабри на Неделю моды в Париже в выходной день

Нагельсман высказался о поездке Гнабри на Неделю моды в Париже в выходной день
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал поездку полузащитника мюнхенской команды Сержа Гнабри в Париж в выходной день на Неделю моды.

«Как обычный работодатель ты не можешь сказать своим сотрудникам, что они должны ходить в церковь по воскресеньям в 10, обедать в 12 и спать в 2 часа дня. Но это всегда должно приносить пользу его работе. Если это наносит ущерб игре, это плохо. В таком случае будут последствия», — приводит слова Нагельсмана ESPN.

Завтра, 24 января, «Бавария» проведёт матч 17-го тура немецкой Бундеслиги с «Кёльном». Встреча состоится на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Начало игры — в 22:30 мск. «Бавария» в 16 матчах набрала 35 очков и занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги.

«Бавария» — «Кёльн». Если и будет 7:1, то в другую сторону «Бавария» — «Кёльн». Если и будет 7:1, то в другую сторону
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