Интер дома уступил «Эмполи», играя в меньшинстве больше тайма

«Интер» уступил «Эмполи» в матче 19-го тура итальянской Серии А. Финальный свисток главного арбитра Антонио Рапуано зафиксировал минимальную победу гостей.
Хозяева на 40-й минуте остались в меньшинстве: защитник миланцев Милан Шкриньяр был удалён за вторую жёлтую карточку, первое предупреждение он получил на 25-й минуте. Во втором тайме «Эмполи» сумел воспользоваться численным преимуществом: Недим Байрами отдал пас на Томмазо Бальданци, который поразил ворота Андре Онана.
«Интер» упустил возможность обойти принципиальных соперников – «Милан». В активе команды Симоне Индзаги по-прежнему 37 очков, «нерадзурри» на третьей строчке в турнирной таблице. «Эмполи» набрал 25 баллов и поднялся на девятую позицию, обойдя «Ювентус», который на минувшей неделе был лишён 15 очков в Серии А.
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