Маунт: Мудрик хочет показать, на что способен вместе со своими новыми партнёрами

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт прокомментировал дебют Михаила Мудрика в АПЛ. Украинец сыграл в матче 21-го тура Премьер-лиги с «Ливерпулем», который завершился вничью (0:0).

«Нужно показывать новичкам, что им здесь рады, давать уверенность. И это видно, когда они выходят на поле, как Мудрик в субботу. Он был очень уверен. Он хочет показать, на что способен вместе со своими новыми партнёрами», — приводит слова Маунта официальный сайт лондонского клуба.

Напомним, Мудрик появился на поле на 55-й минуте, заменив англичанина Льюиса Холла. За свою игру украинец удостоился похвалы со стороны некоторых экспертов, однако не сумел отметиться результативными действиями. Отметим, что «Челси» заплатил за Мудрика донецкому «Шахтёру» € 100 млн с учётом бонусов.

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