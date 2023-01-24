Валерий Карпин отреагировал на переход Денниса Хаджикадунича в «Мальорку»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о переходе защитника Денниса Хаджикадунича в «Мальорку».



«Вопрос не ко мне, со мной он точно не связывался. У кого контракт, кто и как ушёл и на какой основе, я этим не интересуюсь. Меня интересуют игроки, которые есть здесь и сейчас у нас. Всё остальное — не в моей власти.



Понимаю ли такое поведение? Понимать — понимаю. Нравится мне это или нет — уже другой вопрос.



Ребят, это слухи, зачем слухи со мной обсуждать? По уровню не могу судить, потому что я его уже год не видел. Не знаю, может, он уже игрок «Ювентуса», «Барселоны» или «Манчестер Юнайтед» или ещё кого‑то», – приводит слова Карпина «Матч ТВ».

«Ростов» не давал разрешения на переход защитника Денниса Хаджикадунича в испанскую «Мальорку», ранее сообщил «РБ Спорт».