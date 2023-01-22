Источник: «Ростов» не давал согласия на аренду Хаджикадунича и может пойти в суд

«Ростов» не давал разрешения на переход защитника Денниса Хаджикадунича в испанскую «Мальорку», сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, Хаджикадунич, прошлый год проведший в «Мальме», имеет контракт с «Ростовом» до 31 мая 2026 года (сайт Transfermarkt ошибочно дает информацию об окончании договора в июне 2023 года). До перехода в «Мальорку» футболист прислал письмо в «Ростов» о намерении приостановить контракт с ростовским клубом. Контакты с футболистом на этом прекратились, а о согласовании аренды с «Мальоркой» в «Ростове» узнали из сообщения с официального сайта испанского клуба. «Ростов» изучает юридическую составляющую этого перехода для возможного обращения в суды.
нынешний сезон Хаджикадунич, имеющий также шведское гражданство, начинал в родном для себя «Мальмё», выступая за гранд шведского футбола также на правах аренды из «Ростова». За время аренды из российского клуба 24-летний защитник успел сыграть 42 матча, в которых отметился одним забитым мячом. Хаджикадунич забил три гола и сделал три результативные передачи в 69 играх за «Ростов».
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