«Спартак»: «Левски» изначально согласился играть. Заверяли, что проблем нет

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что болгарский «Левски», который должен был сыграть в контрольном матче с красно-белыми, но позже отказался от участия в этой встрече, изначально уверял московский клуб, что игра состоится.
«Клуб изначально согласился играть, был подписан матч-контракт. После первых сообщений в прессе представители «Левски» заверяли нас, что проблем нет. Буквально за два дня до оговорённой даты появилось заявление, что игра не состоится. К счастью, мы сработали оперативно и договорились с АГМК — получился полезный и интересный матч. Что касается «Левски», то мы направили запрос на компенсацию — это предусмотрено договором», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
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