В «Локомотиве» рассказали о состоянии травмированных Жемалетдинова и Фассона

Футболисты «Локомотива» Рифат Жемалетдинов и Лукас Фассон тренируются по индивидуальной программе. В клубе рассказали о состоянии своих травмированных игроков.

«Рифат Жемалетдинов и Лукас Фассон планово восстанавливаются после травмы и тренируются на поле по индивидуальной программе», — приводит сообщение пресс-служба «Локомотива» Sport24.

Напомним, прошлым летом Жемалетдинов получил травму ахиллова сухожилия на предсезонном сборе. Игрока прооперировали, он пропустил первую половину сезона-2022/2023. Лукас Фассон, в свою очередь, повредил крестообразные связки колена, из-за чего также пропустил большую часть первой половины чемпионата.

После 17 туров нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги «Локомотив» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице.