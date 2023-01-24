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В «Локомотиве» рассказали о состоянии травмированных Жемалетдинова и Фассона

В «Локомотиве» рассказали о состоянии травмированных Жемалетдинова и Фассона
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Футболисты «Локомотива» Рифат Жемалетдинов и Лукас Фассон тренируются по индивидуальной программе. В клубе рассказали о состоянии своих травмированных игроков.

«Рифат Жемалетдинов и Лукас Фассон планово восстанавливаются после травмы и тренируются на поле по индивидуальной программе», — приводит сообщение пресс-служба «Локомотива» Sport24.

Напомним, прошлым летом Жемалетдинов получил травму ахиллова сухожилия на предсезонном сборе. Игрока прооперировали, он пропустил первую половину сезона-2022/2023. Лукас Фассон, в свою очередь, повредил крестообразные связки колена, из-за чего также пропустил большую часть первой половины чемпионата.

После 17 туров нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги «Локомотив» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице.

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