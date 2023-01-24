El Mundo: Роналду ставил ультиматум Мендешу. Он просил агента устроить его в два топ-клуба

Португальский нападающий Криштиану Роналду после ухода из «Манчестер Юнайтед» просил у своего агента Жорже Мендеша трудоустроить его в мюнхенскую «Баварию» или «Челси» с условием, что, если этот пункт не будет выполнен, они перестанут сотрудничать. Об этом сообщает El Mundo.
По сведениям источника, Мендеш ответил футболисту, что тот «сумасшедший». В итоге сделка по переходу Роналду в «Аль-Наср» проходила без именитого агента. Отмечается, что трения между Мендешем и Роналду начались ещё во времена выступлений Криштиану в мадридском «Реале». Роналду хотел уйти из команды на правах свободного агента, чтобы получать в новом клубе столько же, сколько Лионель Месси в «Барселоне». Однако Мендеш посоветовал своему клиенту остаться в команде, ведь уход из «Реала» стал бы для Криштиану худшим решением.
Фрэнсис Нганну и Криштиану Роналду устроили битву взглядов. Видеоролик:
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