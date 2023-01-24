Франко Камоцци: надеюсь, что Денис Глушаков сможет усилить «Пари НН»

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна высказал мнение о возможном переходе экс-полузащитника красно-белых Дениса Глушакова в «Пари Нижний Новгород».



«Я надеюсь, что Денис Глушаков сможет усилить «Пари НН», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее генеральный директор нижегородцев Равиль Измайлов сообщил, что Денис Глушаков присоединился к команде на тренировочных сборах, однако решение о подписании контракта пока не принято. Недавно хавбек расторг контракт с подмосковными «Химками».

В 14 матчах текущего сезона Российской Премьер-Лиги Глушаков отдал одну результативную передачу.



«Пари НН» занимает 12-ю позицию в турнирной таблице российского первенства, в 17 матчах набрав 19 очков.