«Манчестер Юнайтед» летом может продать Гарри Магуайра и Скотта Мактоминея

«Манчестер Юнайтед» не будет препятствовать уходу из клуба защитника Гарри Магуайра и хавбека Скотта Мактоминея, но только по окончании сезона, сообщает talkSPORT.
Главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг считает, что футболисты способны внести свой вклад в успехи команды, несмотря на то, что оба не имеют постоянной игровой практики. Поскольку «Юнайтед» по-прежнему участвует в четырёх турнирах, специалист не хочет ослаблять состав до лета.
Сообщается, что в услугах Магуайра в январе был заинтересован «Вест Хэм». По трансферу Мактоминея поступили предложения от «Ньюкасла» и «Саутгемптона», однако манкунианцы их отклонили.
В текущем сезоне АПЛ Магуайр провёл за «красных дьяволов» всего восемь встреч, в которых не отметился результативными действиями. На счету Мактоминея 15 встреч, он также не записал на свой счёт забитых мячей и голевых передач.
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- 24 января 2023
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