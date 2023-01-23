«Манчестер Юнайтед» хотел подписать Гризманна летом, но игрок решил остаться в «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн мог перейти в «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года, однако отказался от предложения английского клуба, сообщает Sky Sports.



По информации источника, представители «Манчестер Юнайтед» хотели провести встречу с французским футболистом в Испании в августе прошлого года. Гризманн был польщён интересом «красных дьяволов», однако предпочёл остаться в «Атлетико». После успешного выступления сборной Франции на чемпионате мира — 2022 в Катаре интерес к Гризманну со стороны английских команд возрос, но форвард сообщил, что счастлив в «Атлетико» и будет готов рассмотреть предложения от других клубов, только если стан мадридцев покинет главный тренер Диего Симеоне.

Напомним, сборная Франции дошла до финала ЧМ-2022 в Катаре, в котором уступила аргентинской национальной команде.