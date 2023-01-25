«Бавария» избежала поражения в матче с «Кёльном» благодаря голу Киммиха на 90-й минуте
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В матче 17-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» принимала «Кёльн». Встреча прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась ничьей со счётом 1:1.
На 4-й минуте встречи единственный гол забил тунисский полузащитник «Кёльна» Эйе Скири. Результативную передачу отдал защитник кёльнского клуба Юлиан Хабот. На 90-й минуте хавбек «Баварии» Йозуа Киммих сравнял счёт.
«Кёльн» набрал 21 очко и поднялся на 10-е место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2022/2023. Мюнхенская «Бавария» (36) — на первом месте. В тройку лидеров входят «РБ Лейпциг» (32) и «Айнтрахт» (30). В следующем туре Бундеслиги «Бавария» сыграет с франкфуртским «Айнтрахтом» 28 января, а «Кёльн» на выезде проведёт матч с «Шальке» 29 января.
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