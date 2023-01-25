«Герта» Шварца разгромно уступила «Вольфсбургу», пропустив пять голов
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Сегодня, 25 января, состоялся матч 17-го тура чемпионата Германии между «Гертой» и «Вольфсбургом». Команды играли на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Противостояние завершилось со счётом 5:0 в пользу гостей.
Счёт в игре спустя четыре минуты после стартового свистка открыл Маттиас Сванберг. Ему ассистировал Патрик Виммер. На 31-й минуте Максимилиан Арнольд реализовал одиннадцатиметровый удар. Вскоре Йонас Винд довёл счёт до разгромного. Во второй половине встречи голами отметились Ридле Баку и Омар Мармуш.
«Волки» располагаются на шестом месте в Бундеслиге. В активе команды 29 очков. «Герту» возглавляет экс-наставник московского «Динамо» Сандро Шварц. Берлинцы занимают предпоследнее, 17-е место, в чемпионате Германии.
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