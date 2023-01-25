Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хомуха: не факт, что Кокорин будет выступать, как на Кипре, в ведущих чемпионатах

Хомуха: не факт, что Кокорин будет выступать, как на Кипре, в ведущих чемпионатах
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Хомуха прокомментировал дубль нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина в матче против «Аполлона» (3:1).

«У Кокорина хороший индивидуальный уровень для кипрского чемпионата. Если Александра вновь будет играть в ведущих европейских чемпионатах, не факт, что Кокорин продолжит выступать так, как он сейчас это делает на Кипре.

Пригодился бы Кокорин в нынешней форме командам РПЛ? Конечно, но захочет ли сам Александр вернуться в российский чемпионат? Вряд ли Кокорин вернется в РПЛ», — приводит слова Хомухи «РБ Спорт».

Александр Кокорин забил два гола в матче 20-го тура чемпионата Кипра с «Аполлоном». «Арис» победил со счётом 3:1. В первом тайме форвард поразил ворота соперника после грубой ошибки обороны «Аполлона», а во втором реализовал пенальти. Кокорин забил семь мячей в текущем сезоне и поднялся на четвёртую строчку в списке лучших бомбардиров чемпионата Кипра.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023