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Нагельсман: «Бавария» вернётся на победный путь, если будет продолжать в том же духе

Нагельсман: «Бавария» вернётся на победный путь, если будет продолжать в том же духе
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман подвел итоги матча с «Кельном».

Игра 17-го тура Бундеслиги завершилась ничьей со счетом 1:1. Йозуа Киммих сравнял счет на 90-й минуте.

«Первый тайм был недостаточно хорош. Мы были лучше во втором тайме после замен. «Кельн» защищался низко, и это затрудняло нам задачу. Если бы мы забили раньше, им было бы трудно. Во втором тайме мы играли именно так, как себе представляли.

Киммих здорово забил гол, но слишком поздно. Конечно, я был счастлив, но я хотел, чтобы это произошло раньше.
Я уверен, что мы вернёмся на победный путь, если будем продолжать в том же духе», – приводит слова Нагельсмана FCB Inside.

Мюнхенская «Бавария» набрала 36 очков и располагается на первом месте турнирной таблицы.

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