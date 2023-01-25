Тренер «Милана» Пиоли: за последние недели мы не привезли домой ни результата, ни игры

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал поражение от «Лацио». «Россонери» проиграли матч 19-го тура Серии А со счетом 0:4.



«Многие аспекты не работают: ментальные, тактические… Я нахожусь здесь и говорю с вами, потому что я должен это делать. В противном случае мы бы стали молчать и, конечно, работать лучше.



Худший ли это момент эпохи Пиоли? За последние две с половиной недели мы не привезли домой ни результатов, ни хорошей игры, и ясно, что мы все должны выступать лучше.



О чем я больше всего беспокоюсь? Это не так просто сказать. Дела у нас идут не очень хорошо. Сегодня мы создавали опасные ситуации. Проблема заключается в том, что нам нужна более четкая коммуникация между игроками, когда у нас есть мяч.



Я знаю только один способ совершенствоваться: работать. Это ситуации, которые повторялись на протяжении нескольких игр и над которыми мы должны хорошо поработать, потому что продолжать совершать эти ошибки означает усложнять игру тактически и ментально. Все это приводит к негативным результатам», – приводит слова Пиоли Milan News.

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