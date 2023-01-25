Массимо Каррера заявил, что Алексей Миранчук является игроком европейского уровня

Экс-наставник московского «Спартака» Массимо Каррера оценил игру хавбека Алексея Миранчука в аренде за «Торино». Права на 27-летнего футболиста принадлежат «Аталанте».
«Миранчук — игрок европейского уровня. В Италии он показывает свои лучшие качества. Думаю, он будет востребован в Европе и дальше», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».
21 января «Торино» в гостевой встрече 19-го тура Серии А оказался сильнее «Фиорентины» со счётом 1:0. Единственный гол в этом матче забил именно Алексей Миранчук.
В сезоне-2022/2023 отметился четырьмя точными ударами и двумя голевыми передачами в 14 матчах во всех соревнованиях.
На данный момент туринцы с 26 баллами занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии.
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