Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кассьерра: Дзюба — большой игрок как для Санкт‑Петербурга, так и для России

Кассьерра: Дзюба — большой игрок как для Санкт‑Петербурга, так и для России
Комментарии

Форвард «Зенита» Матео Кассьерра заявил, что Артём Дзюба сыграл большую роль в истории команды и отечественного футбола в целом. Дзюба покинул стан питерцев в мае 2022 года.

«Даже за то недолгое время, что я играл за «Сочи» (в России), уже осознал, что Дзюба — большой игрок как для Санкт‑Петербурга, так и для России. У него долгая карьера, много голов и трофеев. Мне тоже, как и Дзюбе, хочется занять свое место в истории «Зенита» и радовать болельщиков своей результативностью», — приводит слова Кассьерры «Матч ТВ».

34‑летний Дзюба находится без команды после того, как покинул стан турецкого «Адана Демирспор» в ноябре прошлого года. В составе команды Дзюба сыграл пять матчей и забил один мяч.

Ранее стало известно, что столичное «Торпедо» решило отказаться от варианта с приглашением футболиста. Также пресса сообщала о его переговорах с «Пари НН».

Новость по теме
«Зенит» проведёт товарищеский матч с клубом из второго дивизиона Катара
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023