Кассьерра: Дзюба — большой игрок как для Санкт‑Петербурга, так и для России

Форвард «Зенита» Матео Кассьерра заявил, что Артём Дзюба сыграл большую роль в истории команды и отечественного футбола в целом. Дзюба покинул стан питерцев в мае 2022 года.
«Даже за то недолгое время, что я играл за «Сочи» (в России), уже осознал, что Дзюба — большой игрок как для Санкт‑Петербурга, так и для России. У него долгая карьера, много голов и трофеев. Мне тоже, как и Дзюбе, хочется занять свое место в истории «Зенита» и радовать болельщиков своей результативностью», — приводит слова Кассьерры «Матч ТВ».
34‑летний Дзюба находится без команды после того, как покинул стан турецкого «Адана Демирспор» в ноябре прошлого года. В составе команды Дзюба сыграл пять матчей и забил один мяч.
Ранее стало известно, что столичное «Торпедо» решило отказаться от варианта с приглашением футболиста. Также пресса сообщала о его переговорах с «Пари НН».
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