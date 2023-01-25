Лепсая рассказал, как «Спартак» не захотел покупать Дуарте дешевле некоторое время назад

Известный спортивный менеджер и функционер Тимур Лепсая сообщил, что ранее «Спартак» отказался от идеи приобретения защитника Алексиса Дуарте.

«Гурцкая говорил, что я предлагал Дуарте в «Спартак»? Мы действительно общались с Эшуортом по Дуарте. Пол сказал, что Алексис — интересный игрок, но на тот момент «Спартак» искал более опытного футболиста. Уверен, что так оно и было, но, видимо, за адекватные деньги найти такого игрока было сложно, что и вынудило вернуться к кандидатуре Дуарте. Важно отметить, что в момент нашего разговора «Бока» ещё Дуарте не интересовалась, а значит, его трансфер в «Спартак» можно было сделать за € 3 млн. Сейчас, как я понимаю, получилось дороже, потому что, когда «Бока» появляется на горизонте, надо переплачивать», — сказал Лепсая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.