Баранник: а где спорт вне политики? В какой стране?

Чемпион СССР в составе «Зенита» и бывший спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Баранник отреагировал на новость о встрече представителей РФС и УЕФА. На встрече обсуждалась возможность возвращения российских клубов и сборных к международным матчам. Напомним, сейчас команды из России отстранены от турниров под эгидой УЕФА.

«Никаких официальных заявлений со стороны РФС и со стороны УЕФА не было. Пока одни слухи. Надо дождаться более детальной информации. Мы можем только приветствовать, что такая встреча состоялась, контакт есть, процесс этот нелёгкий. Будем надеяться, что путь возвращения России будет найден — это в интересах УЕФА и в наших интересах. Самое главное, что переговоры проходят.

Всё настолько сильно взаимосвязано, что трудно отделить спорт от политики. Это же не начало конфликта, когда можно было рассматривать много вариантов. Конфликт затяжной. Понятно, как он начался, но непонятно, как и когда закончится.

Лозунг «Спорт вне политики» можно выбросить на свалку? Так а где он вне политики? В какой стране? Олимпийцы получают машины и призовые за победы от кого — от спонсора? Думаю, вы не приведёте мне пример, когда страны, находящиеся в состоянии такого конфликта, соревновались бы друг с другом на спортивной площадке. Не припомню такого. А тут конфликт глобальный — об этом заявлено. И это не Фолклендские острова, за которые вели спор Аргентина и Англия в начале восьмидесятых. Противостояние более серьёзное. Разводи Украину с Россией при жеребьевках футбольных турниров, не разводи — мы понимаем, что другие страны могут отказаться играть с нами.

Процесс очень сложный. Хорошо, что состоялась встреча, есть контакты. Будем надеяться, что из этого ручейка вырастет река, которая необходима для того, чтобы мы вернулись в океан большого спорта», — приводит слова Баранника «РБ Спорт».